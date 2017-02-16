Рейс смерти: в Bellingcat узнали новые детали катастрофы MH17

Один из докладов Bellingcat в полном объеме обнародует, однако другой — не будут публиковать вовсе, так как он содержит информацию, которая может навредить следствию, пишет ТСН.uа.

Согласно сообщению, засекреченный доклад передан непосредственно Объединенной следственной группе (Joint Investigation Team, — JIT), которая под руководством голландских специалистов занимается расследованием аварии Boeing 747.

Вместе с тем, Bellingcat представил некоторые детали засекреченного доклада. В нем, в частности, описаны военные подразделения, машины и конкретные лица, которые были задействованы в транспортировке «Бука», которым был сбит самолет, из России в Украину и обратно.