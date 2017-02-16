Рейс смерти: в Bellingcat узнали новые детали катастрофы MH17
Международная команда
Международная команда
Один из докладов Bellingcat в полном объеме обнародует, однако другой — не будут публиковать вовсе, так как он содержит информацию, которая может навредить следствию, пишет ТСН.uа.
Согласно сообщению, засекреченный доклад передан непосредственно Объединенной следственной группе (Joint Investigation Team, — JIT), которая под руководством голландских специалистов занимается расследованием аварии Boeing 747.
Вместе с тем, Bellingcat представил некоторые детали засекреченного доклада. В нем, в частности, описаны военные подразделения, машины и конкретные лица, которые были задействованы в транспортировке «Бука», которым был сбит самолет, из России в Украину и обратно.
В докладе также впервые описаны машины конвоя и их водители, сопровождавшие
Так, в материалах появится новая информация о Сергее Николаевиче Дубинском, который, вероятно, и является «Мрачным». Россиянин с таким позывным ранее фигурировал в перехваченных телефонных разговорах, обнародованных СБУ. Именно он занимался транспортировкой по территории Украины «Бука», с помощью которого 17 июля 2014 года был сбит Boeing 747 с сотнями пассажиров на борту.
Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам —
Подавляющее большинство из них — 194 пассажира — были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, неподконтрольной Киеву. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.