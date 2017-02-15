Bellingcat назвала личность предполагаемого виновного в крушении Boeing-777 в Донбассе

В расследовании называется личность якобы ответственного за транспортировку пусковой установки ракетного комплекса «Бук» — бойца вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «Хмурого». По данным доклада, это отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Сообщается, что Bellingcat передал эти данные группе следователей, которая ведут уголовное расследование крушения Boeing MH17, который был сбит в Донбассе в июле 2014 года. Расследованием занимаются следователи Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины.

Напомним, 17 июля 2014 года малайзийский Boeing-777 выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет потерпел крушение на востоке Украины, где в это время шли активные боевые действия. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

В сентябре в Нидерландах международная следственная комиссия представила вторую часть доклада о ходе расследования гибели малайзийского Boeing. Следователи пришли к выводу, что в Донбасс «огневая установка “Бук” доставлена с территории Российской Федерации и после этого возвращена на территорию Российской Федерации».