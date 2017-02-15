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23:24 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Bellingcat назвала личность предполагаемого виновного в крушении Boeing-777 в Донбассе

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала доклад «Кто такой “Хмурый”: отставной генерал-майор, связанный с падением MH-17».

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В расследовании называется личность якобы ответственного за транспортировку пусковой установки ракетного комплекса «Бук» — бойца вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «Хмурого». По данным доклада, это отставной российский офицер Сергей Дубинский.

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Сообщается, что Bellingcat передал эти данные группе следователей, которая ведут уголовное расследование крушения Boeing MH17, который был сбит в Донбассе в июле 2014 года. Расследованием занимаются следователи Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины.

Напомним, 17 июля 2014 года малайзийский Boeing-777 выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет потерпел крушение на востоке Украины, где в это время шли активные боевые действия. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

В сентябре в Нидерландах международная следственная комиссия представила вторую часть доклада о ходе расследования гибели малайзийского Boeing. Следователи пришли к выводу, что в Донбасс «огневая установка “Бук” доставлена с территории Российской Федерации и после этого возвращена на территорию Российской Федерации».

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