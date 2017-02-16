Власти Краснодара организуют сбор помощи для пострадавших от пожара

Шестиэтажный жилой дом на улице Прокофьева в Краснодаре загорелся в среду вечером, площадь пожара — около 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, один человек погиб; 480 человек было эвакуировано, 90 из них — дети. По данным краевых властей, пока потерпевшие не найдут себе временное жилье, их разместят в гостинице «Кавказ» и краснодарской школе № 66. По информации администрации Краснодара, дом относится к категории самостроев. Он был введен в эксплуатацию в 2010 году по решению суда.
Глава города Евгений Первышов поручил провести работу со всеми пострадавшими, чтобы определить, кому и какая именно нужна помощь. Политик также поблагодарил краснодарцев за готовность помочь.
«Прежде всего, необходимо понять, какая именно помощь будет действительно нужна пострадавшим. В пунктах сбора по моему поручению будет проведена работа с пострадавшими, чтобы определить, чем конкретно им помочь, например, какие нужны вещи… После этого, при необходимости, будут организованы пункты сбора гуманитарной помощи с указанием, что именно нужно», — сказал Первышов.
Он также отметил, что после окончания тушения пожара и работы оперативных служб специальная комиссия обойдет все пострадавшие квартиры, чтобы оценить состояние каждой, опечатать их. Также будет проведена работа по оценке причиненного пожаром ущерба. В дальнейшем будет организована помощь по компенсации потерянного имущества и восстановлению дома.
Для организации помощи жителям дома и ликвидации последствий случившегося пожара создан оперативный штаб.
Как уточнили в мэрии, по состоянию на 22:30 среды в пункт временного сбора, организованного в школе № 66, доставлено и зарегистрировано 84 человека. Двадцать из них заявили о необходимости размещения в гостинице и будут там поселены. 64 жителя пострадавшего дома отказались от размещения.