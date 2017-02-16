Власти Краснодара организуют сбор помощи для пострадавших от пожара

Шестиэтажный жилой дом на улице Прокофьева в Краснодаре загорелся в среду вечером, площадь пожара — около 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, один человек погиб; 480 человек было эвакуировано, 90 из них — дети. По данным краевых властей, пока потерпевшие не найдут себе временное жилье, их разместят в гостинице «Кавказ» и краснодарской школе № 66. По информации администрации Краснодара, дом относится к категории самостроев. Он был введен в эксплуатацию в 2010 году по решению суда.

Глава города Евгений Первышов поручил провести работу со всеми пострадавшими, чтобы определить, кому и какая именно нужна помощь. Политик также поблагодарил краснодарцев за готовность помочь.