Экс-депутат закончил свое дело побегом

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», в федеральный розыск объявлен экс-депутат Госдумы РФ, член «Справедливой России» Олег Михеев. Обвинительное заключение по уголовному делу господина Михеева, который обвиняется в мошенничестве, было утверждено Генпрокуратурой, но в суд не поступило, поскольку сам фигурант исчез, так и не поставив под ним свою подпись. Обвинительное заключение по уголовному делу бывшего депутата Госдумы РФ, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева было утверждено заместителем генпрокурора России Виктором Гринем еще в декабре прошлого года. Однако само дело до Советского райсуда Волгограда, где его предстояло рассмотреть по существу, так и не дошло.

Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение (предъявленное Михееву.— “Ъ”) не будет им изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске Александр Чернов Руководитель пресс-службы Волгоградского облсуда

Уголовное дело в отношении Олега Михеева председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил 4 марта 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности.

В окончательной редакции обвинения ему инкриминировали «покушение на особо крупное мошенничество» (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а именно попытку хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк

По версии следствия, являясь председателем совета директоров и собственником акций Волгопромбанка, Олег Михеев оформил фиктивные договоры возмездного оказания услуг. По ним он взял на себя обязательства погасить кредитную задолженность подконтрольных ему предприятий перед Волгопромбанком, составившую более 1,4 млрд руб. А с целью хищения денежных средств экс-депутат оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг. При этом господин Михеев дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства банка в бухгалтерском учете, тем самым скрыв от Промсвязьбанка обязательства кредитного учреждения лично перед ним.

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