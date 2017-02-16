Проворовавшуюся хабаровчанку посадили в Приморье





В Приморья вынесен приговор жительнице Хабаровска, обвиняемой в краже и попытках совершения краж.



С июля по сентябрь 2016 года злоумышленница проникала в квартиры, пользуясь тем, что жильцы не запирали входные двери. Предметом посягательств становилась сумки, кошельки, мобильные телефоны, прочие личные вещи.



Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя жительница Хабаровска, которая приехала на подработку в Хасанский район.



Следователь ОМВД по Хасанскому району возбудил уголовные дела по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Установлена причастность подсудимой к четырем эпизодам противоправной деятельности. Суд приговорил ее к четырем годам восьми месяцам строгого режима.

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фото: ИА Дейта.