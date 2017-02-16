Обвал в центре Владивостока привел к уголовному делу

Как сообщало ИА Дейта, 14 февраля обрушилась часть дорожного полотна в районе ул. Станюковича. Прокуратура Фрунзенского района организовала выездную проверку. Установлено, что в районе поврежденного участка дороги ООО «Горспецстрой-2» возводит объект «Многоярусная парковка в районе улицы Станюковича 1 в г. Владивостоке».

Несмотря на то, что еще на прошлой неделе были выявлены трещины в дорожном полотне, эта компания мер к незамедлительному прекращению работ и устранению выявленных дефектов не предприняла, продолжив работы на объекте.

При этом заказчик — ООО «Каскад-Строй», зная об образовании повреждений в дорожном полотне, мер по контролю за действиями подрядчика не осуществлял, требование об остановке работ на объекте направлено не было.

Бездействие в вопросах содержания и обеспечения сохранности конструктивных элементов автомобильной дороги привело к обрушению дорожного полотна и грунта в районе дома № 1 по ул. Станюковича, в результате чего образовался котлован длиной около 40 метров и глубиной порядка 20 метров. По информации администрации Владивостока предварительная сумма причиненного ущерба составила свыше 1,2 млн рублей. Учитывая эти обстоятельства, материалы проверки направлены в следственный орган.

По итогам их рассмотрения, возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ по факту нарушения техники безопасности при ведении строительных работ, повлекших причинение крупного ущерба. Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль прокуратуры.

Кроме этого, заказчику — руководителю ООО «Каскад-Строй» прокурором Фрунзенского района внесено представление с требованиями устранить выявленные нарушения в сфере градостроительного законодательства.