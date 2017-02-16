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06:51 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Сибиряки стали чаще убивать и заниматься вымогательством

Больше трёх тысяч преступлений зафиксировали в январе.

За январь 2017 года произошло 3112 преступлений. Из них больше трети составили кражи, но возросло и число особо тяжких правонарушений.

Сотрудники Новосибирскстата подсчитали, что в области на 20% участились случаи покушений и убийств. За январь зарегистрировано 24 подобных инцидента и 49 попыток нанесения умышленного вреда здоровью. Что же касается вымогательств, то их число возросло почти на 56%.

Есть и положительные тенденции. Сибиряки стали реже вредить чужой собственности: количество краж снизилось на четверть, разбоя на 36%, мошенничества -23%, а грабежей на 14%.

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