Сибиряки стали чаще убивать и заниматься вымогательством

За январь 2017 года произошло 3112 преступлений. Из них больше трети составили кражи, но возросло и число особо тяжких правонарушений.

Сотрудники Новосибирскстата подсчитали, что в области на 20% участились случаи покушений и убийств. За январь зарегистрировано 24 подобных инцидента и 49 попыток нанесения умышленного вреда здоровью. Что же касается вымогательств, то их число возросло почти на 56%.

Есть и положительные тенденции. Сибиряки стали реже вредить чужой собственности: количество краж снизилось на четверть, разбоя на 36%, мошенничества -23%, а грабежей на 14%.