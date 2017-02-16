Yeruslan «заваливается» на борт

У теплохода «Еруслан» увеличился крен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта.

Yeruslan (флаг Камбоджа, порт регистрации Пномпень, судовладелец Claner Shipping Ltd), стоящий во льду в Амурском заливе порта Владивосток (якорная точка № 65) изменил свое положение. Зафиксировано увеличение крена до 4 градусов, а также погружение кормовой части судна и появление воды в кормовой части третьего трюма.