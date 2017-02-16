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04:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Аккаунт «замглавы УФССП Приморья» продает телефоны во «ВКонтакте»

Пресс-служба судебных приставов предупредила, что это дело рук мошенников.

Владивосток, 16 февраля, PrimaMedia.

Пользователям социальной сети «В Контакте» некоторое время назад стали поступать предложения о продаже сотовых телефонов и прочей техники от аккаунта некой Ольги Кабаковой — именно так зовут заместителя руководителя УФССП России по Приморскому краю. Совпадают и другие личные данные, размещенные в профиле, а также место работы и фотография. Однако данный аккаунт заместителю руководителя ведомства не принадлежит, сообщает ИА PrimaMedia. Пресс-служба краевого управления федеральной службы судебных приставов официально уведомила, что это дело рук мошенников.

«Предупреждаем, что все сообщения, поступающие от данной гражданки, никоим образом не относятся к действующему заместителю главного судебного пристава Приморского края Ольге Кабаковой и являются мошенническими», — заявили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что на момент выхода материала аккаунт до сих пор активен. У него больше сотни друзей и подписчиков. На главной странице закреплено объявление о продаже телефонов. Возможно, используя имя судебного пристава, мошенники хотят создать впечатление, что телефоны по низким ценам — некий конфискат, а не обычная подделка.

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