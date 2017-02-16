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03:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Серию краж совершил комсомольчанин

В Комсомольске-на-Амуре 41-летний мужчина совершил серию краж. В торговом павильоне на улице Орехова он похитил кошелек у 60-летней пенсионерки.

Женщина оставила свою сумку на прилавке, чем и воспользовался злоумышленник. Ему достались деньги и банковские карты, вместе с ними хранились и записки с пин-кодами.

Также фигурант вынес из магазина на проспекте Победы кожаную куртку. Ущерб оценивается в 21 тысячу рублей. Вещь он продал, деньги потратил на продукты и выпивку. Добычей злоумышленника стали и фотообои. Их фигурант украл из строительного магазина.

Общий ущерб от действий комсомольчанина составил свыше 46 тысяч рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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