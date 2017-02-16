Серию краж совершил комсомольчанин

Женщина оставила свою сумку на прилавке, чем и воспользовался злоумышленник. Ему достались деньги и банковские карты, вместе с ними хранились и записки с пин-кодами.

Также фигурант вынес из магазина на проспекте Победы кожаную куртку. Ущерб оценивается в 21 тысячу рублей. Вещь он продал, деньги потратил на продукты и выпивку. Добычей злоумышленника стали и фотообои. Их фигурант украл из строительного магазина.