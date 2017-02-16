Серию краж совершил комсомольчанин
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Женщина оставила свою сумку на прилавке, чем и воспользовался злоумышленник. Ему достались деньги и банковские карты, вместе с ними хранились и записки с
Также фигурант вынес из магазина на проспекте Победы кожаную куртку. Ущерб оценивается в 21 тысячу рублей. Вещь он продал, деньги потратил на продукты и выпивку. Добычей злоумышленника стали и фотообои. Их фигурант украл из строительного магазина.
Общий ущерб от действий комсомольчанина составил свыше 46 тысяч рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на