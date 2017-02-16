В Челябинске задержали серийного автоугонщика
Полицейские Челябинска по подозрению в совершении кражи автомашины «Лада Гранта», совершенной 10 февраля на территории Тракторозаводского района, задержали 21-летнего местного жителя.
Полицейские Челябинска по подозрению в совершении кражи автомашины «Лада Гранта», совершенной 10 февраля на территории Тракторозаводского района, задержали 21-летнего местного жителя.
Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, установлена его причастность к совершению еще трех автоугонов, совершенных в Челябинске и области.
В декабре 2016 года задержанный похитил автомашину «Лада Гранта» в Курчатовском районе, в январе — машину «Датсун Он До» в Металлургическом районе, а в феврале в поселке Есаульский Сосновского района он угнал автомашину «Лада Гранта».
Кражи транспортных средств злоумышленник совершал с целью разукомплектования и последующей реализации.
Для хранения и разбора похищенного автотранспорта фигурант использовал складское помещение в Тракторозаводском районе. В ходе осмотра помещения одна из похищенных автомашин была полностью разукомплектована и подготовлена к продаже по запасным частям.
По всем фактам заведены уголовные дела. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.