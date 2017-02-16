Житель Хабаровского края угнал машину и попал в аварию
Житель района имени Лазо угнал «Мазду» в Хабаровске.
Житель района имени Лазо угнал «Мазду» в Хабаровске.
Автомобиль стоимостью 480 тысяч рублей был припаркован во дворе на улице Краснореченской. Владелец машины сообщил об угоне в полицию. Ориентировки на «Мазду» были переданы наружным нарядам. Ее заметили на Владивостокском шоссе. Инспекторы потребовали, чтобы фигурант остановился, но вместо этого мужчина увеличил скорость. На 25 километре трассы злоумышленник попал в аварию: автомобиль врезался в металлическое ограждение.
Мужчина отделался царапинами. Выяснилось, что фигурант был нетрезв. К тому же он никогда не получал водительские права. Злоумышленник утверждал, что потерпевший сам дал ему ключи от машины. Однако владелец автомобиля опроверг эту версию.
Ранее фигурант уже был судим. Сейчас он находится под административным арестом за пьяную езду, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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