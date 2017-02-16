Житель Хабаровского края угнал машину и попал в аварию

Автомобиль стоимостью 480 тысяч рублей был припаркован во дворе на улице Краснореченской. Владелец машины сообщил об угоне в полицию. Ориентировки на «Мазду» были переданы наружным нарядам. Ее заметили на Владивостокском шоссе. Инспекторы потребовали, чтобы фигурант остановился, но вместо этого мужчина увеличил скорость. На 25 километре трассы злоумышленник попал в аварию: автомобиль врезался в металлическое ограждение.

Мужчина отделался царапинами. Выяснилось, что фигурант был нетрезв. К тому же он никогда не получал водительские права. Злоумышленник утверждал, что потерпевший сам дал ему ключи от машины. Однако владелец автомобиля опроверг эту версию.