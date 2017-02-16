Самоубийством хабаровской школьницы занялся отдел киберпреступлений УМВД

Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.

Дело о самоубийстве школьницы передано в отдел «К» УМВД по Хабаровскому краю. На данный момент отрабатывается несколько версий, сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель начальника отдела по предупреждению, пресечению и раскрытию компьютерных преступлений УМВД по Хабаровскому краю Александр Лепилов.

Напомним, ранее сообщалось, что школьница, умершая после падения с высоты, выполняла одно из заданий «группы смерти», в ходе которого и совершила суицид. Однако. по версии СУ СК России по Хабаровскому краю, причиной трагедии могла быть совершенно иной.

В отделе киберпреступлений подтвердили, что работа по делу о самоубийстве девочки-подростка уже ведется. Однако, сославшись на тайны следствия, сообщать подробности в Отделе «К» категорически отказались. Также осталось неизвестным, отрабатывается ли следствием версия причастности к трагедии так называемых «групп смерти» в социальных сетях.

В то же время, заместитель начальника отдела «К» Александр Лепилов напомнил, что родителям стоит быть осторожнее и больше уделять внимания детям.

— Обращайте внимание на детей, не ограничивайтесь простыми диалогами в духе: «— У тебя все нормально? — Да, все нормально». Не оставляйте подростков самим себе, — посоветовал Александр Лепилов.