Самоубийством хабаровской школьницы занялся отдел киберпреступлений УМВД
Однако, есть ли среди отрабатываемых версий причастность «групп смерти» к трагедии, пока неизвестно.
Однако, есть ли среди отрабатываемых версий причастность «групп смерти» к трагедии, пока неизвестно.
Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.
Дело о самоубийстве школьницы передано в отдел «К» УМВД по Хабаровскому краю. На данный момент отрабатывается несколько версий, сообщил корр. ИА AmurMedia заместитель начальника отдела по предупреждению, пресечению и раскрытию компьютерных преступлений УМВД по Хабаровскому краю Александр Лепилов.
Напомним, ранее сообщалось, что школьница, умершая после падения с высоты, выполняла одно из заданий «группы смерти», в ходе которого и совершила суицид. Однако. по версии СУ СК России по Хабаровскому краю, причиной трагедии могла быть совершенно иной.
В отделе киберпреступлений подтвердили, что работа по делу о самоубийстве
В то же время, заместитель начальника отдела «К» Александр Лепилов напомнил, что родителям стоит быть осторожнее и больше уделять внимания детям.
— Обращайте внимание на детей, не ограничивайтесь простыми диалогами в духе: «— У тебя все нормально? — Да, все нормально». Не оставляйте подростков самим себе, — посоветовал Александр Лепилов.