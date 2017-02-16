В Приморье вынесен приговор воровке-гастролерше из Хабаровска

В Хасанском районе вынесен приговор жительнице Хабаровска, обвиняемой в краже и попытках совершения краж, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В период с июля по сентябрь 2016 года злоумышленница проникала в квартиры путем свободного доступа, пользуясь тем, что жильцы не запирали входные двери. Предметом посягательств становилась сумки, кошельки, мобильные телефоны, личные вещи потерпевших.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя жительница Хабаровска, которая приехала на подработку в Хасанский район.

Следователем отдела МВД России по Хасанскому району возбуждено уголовные дела по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

В рамках расследования проведены необходимые следственные и процессуальные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу.

Установлена причастность подсудимой к четырем эпизодам противоправной деятельности. Суд приговорил ее к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.