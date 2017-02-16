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05:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Женщину-водителя, не пропустившую «скорую» на Гастелло, оправдали

ГИБДД прекратила проверку в отношении 55-летней Тамары Никитиной.

Красноярку, которая заблокировала проезд машине скорой помощи на ул. Гастелло, полностью оправдали. После месяца проверок ГИБДД прекратила делопроизводство. Об этом 55-летняя Тамара Никитина рассказала корреспондентам «7 канала».

В течение месяца инспекторы ДПС опрашивали местных жителей, изучали видеоматериалы и делали замеры с места происшествия. Сама Тамара рассказывает, что после инцидента с ней перестали общаться многие знакомые и друзья. Кроме того, ее уволили из фирмы такси, где она раньше работала.

«В такой ситуации, в какой я оказалась, мог оказаться любой человек. И я бы не хотела, чтобы такие ситуации повторялись. Вот просто пошел, на человека пальцем показал: “Он виновен!”. И клюйте его, уничтожайте морально, топчите», — прокомментировала телеканалу Тамара Никитина.

Напомним, в конце января в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, где водитель припаркованного автомобиля во дворе дома по ул. Гастелло загородил проезд на узкой дороге, отказываясь пропускать машину. Женщина-водитель пропустила спецмашину только после того, как сотрудник скорой помощи в громкоговоритель сообщил о намерении вызвать инспекторов ГИБДД. После этого водитель все же сдал назад и пропустил скорую. Женщина попыталась оправдать себя в средствах массовой информации, но инцидент все же получил общественный резонанс.

Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю до сих пор продолжают проверку по данному факту. Но и сама Тамара останавливаться не собирается. Она планирует отсудить моральную компенсацию. Кто именно станет ответчиком в суде, пока неизвестно.

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