Женщину-водителя, не пропустившую «скорую» на Гастелло, оправдали
ГИБДД прекратила проверку в отношении 55-летней Тамары Никитиной.
ГИБДД прекратила проверку в отношении 55-летней Тамары Никитиной.
Красноярку, которая заблокировала проезд машине скорой помощи на ул. Гастелло, полностью оправдали. После месяца проверок ГИБДД прекратила делопроизводство. Об этом 55-летняя Тамара Никитина рассказала корреспондентам «7 канала».
В течение месяца инспекторы ДПС опрашивали местных жителей, изучали видеоматериалы и делали замеры с места происшествия. Сама Тамара рассказывает, что после инцидента с ней перестали общаться многие знакомые и друзья. Кроме того, ее уволили из фирмы такси, где она раньше работала.
«В такой ситуации, в какой я оказалась, мог оказаться любой человек. И я бы не хотела, чтобы такие ситуации повторялись. Вот просто пошел, на человека пальцем показал: “Он виновен!”. И клюйте его, уничтожайте морально, топчите», — прокомментировала телеканалу Тамара Никитина.
Напомним, в конце января в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, где водитель припаркованного автомобиля во дворе дома по ул. Гастелло загородил проезд на узкой дороге, отказываясь пропускать машину.
Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю до сих пор продолжают проверку по данному факту. Но и сама Тамара останавливаться не собирается. Она планирует отсудить моральную компенсацию. Кто именно станет ответчиком в суде, пока неизвестно.