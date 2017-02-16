Житель Ачинска заплатит компенсацию за наезд на подростка во дворе дома

Красноярский краевой суд увеличил размер компенсации морального вреда в пользу подростка, получившего травму во дворе дома от проезжающей мимо машины. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Вечером 2 апреля 2016 года трое подростков гуляли во дворе одного из домов Ачинска. Один из подростков не заметил приближающийся автомобиль и отпрыгнул назад спиной. 14-летний мальчик ударился о левую заднюю дверь машины, и его нога попала под колесо. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи. Отметим, что сам водитель никакого участия в оказании помощи ребенку не принял.

Подросток получил закрытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей голени. Судмедэкспертиза квалифицировала полученные травмы как тяжкий вред здоровью.

Установив вину водителя в ДТП и причинении вреда здоровью ребенка, суд признал требования матери потерпевшего о компенсации морального вреда обоснованными. Однако иск был удовлетворен частично, учитывая проявленную самим пешеходом неосторожность. Суд постановил взыскать с водителя компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. рублей, а также 4,1 тыс. рублей расходов на судебно-медицинскую экспертизу и 5 тыс. рублей на оплату услуг представителя истицы.

После этого мать подростка обжаловала судебное решение, считая заниженным размер компенсации. В результате Красноярский краевой суд определил, что решение первой инстанции не в полной мере учитывает требования законодательства, и счел необходимым увеличить размер компенсации до 100 тыс. рублей. Судебное решение уже вступило в законную силу.