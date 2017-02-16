Житель Ачинска заплатит компенсацию за наезд на подростка во дворе дома
Размер моральной компенсации составит 100 тыс. рублей.
Размер моральной компенсации составит 100 тыс. рублей.
Красноярский краевой суд увеличил размер компенсации морального вреда в пользу подростка, получившего травму во дворе дома от проезжающей мимо машины. Об этом сообщили в
Вечером 2 апреля 2016 года трое подростков гуляли во дворе одного из домов Ачинска. Один из подростков не заметил приближающийся автомобиль и отпрыгнул назад спиной. 14-летний мальчик ударился о левую заднюю дверь машины, и его нога попала под колесо. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи. Отметим, что сам водитель никакого участия в оказании помощи ребенку не принял.
Подросток получил закрытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей голени. Судмедэкспертиза квалифицировала полученные травмы как тяжкий вред здоровью.
Установив вину водителя в ДТП и причинении вреда здоровью ребенка, суд признал требования матери потерпевшего о компенсации морального вреда обоснованными. Однако иск был удовлетворен частично, учитывая проявленную самим пешеходом неосторожность. Суд постановил взыскать с водителя компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. рублей, а также 4,1 тыс. рублей расходов на
После этого мать подростка обжаловала судебное решение, считая заниженным размер компенсации. В результате Красноярский краевой суд определил, что решение первой инстанции не в полной мере учитывает требования законодательства, и счел необходимым увеличить размер компенсации до 100 тыс. рублей. Судебное решение уже вступило в законную силу.