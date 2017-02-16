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06:43 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске задержан подозреваемый в краже огнестрельного оружия

Потерпевшего привлекли к административной ответственности.

Иркутские полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в краже огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

О краже трех охотничьих ружей из дачного дома полицейским сообщил 59-летний иркутянин. По словам мужчины, неизвестный преступник проник в его дом, разбив окно, и похитил личные вещи, в число которых входили охотничье ружье, карабин и мелкокалиберная винтовка. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Предполагаемого преступника удалось задержать менее чем сутки. Им оказался 36-летний иркутянин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. При обыске на чердаке дома, где проживал подозреваемый, оперативники нашли похищенное оружие.

По данному фактам кражи и хищению оружия возбуждено уголовное дело. Кроме того, правоохранители установили, что украденные ружья были зарегистрированы в ОВД, использовалось его владельцем для охоты, но правила его хранения были грубо нарушены. Оружие хранилось не в сейфе и не по месту регистрации. За это хозяина привлекли к административной ответственности.

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