Автоледи, въехавшая в магазин «Лакомка» в Тайшете Иркутской области, была трезвой — ГИБДД

35-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota, въехавшая в магазин «Лакомка в Тайшете в Иркутской области накануне, 15 февраля, в момент ДТП была трезвой. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства дорожной аварии. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в УГИБДД по Иркутской области.

— ДТП произошло в 14.30 по местному времени. Женщина-водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением и допустила наезд на преграду. В момент аварии она находилась в салоне одна. Медицинское освидетельствование показало, что в крови у нее не было алкоголя, — рассказали корр. агентства в ведомстве.

В настоящее время устанавливается нанесенный ущерб.