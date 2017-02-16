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06:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автоледи, въехавшая в магазин «Лакомка» в Тайшете Иркутской области, была трезвой — ГИБДД

Обстоятельства ДТП уточняются.

Источник: IrkutskMedia.ru

35-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota, въехавшая в магазин «Лакомка в Тайшете в Иркутской области накануне, 15 февраля, в момент ДТП была трезвой. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства дорожной аварии. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в УГИБДД по Иркутской области.

— ДТП произошло в 14.30 по местному времени. Женщина-водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением и допустила наезд на преграду. В момент аварии она находилась в салоне одна. Медицинское освидетельствование показало, что в крови у нее не было алкоголя, — рассказали корр. агентства в ведомстве.

В настоящее время устанавливается нанесенный ущерб.

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