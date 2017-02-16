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06:19 (мск), источник: АиФ Красноярск

Под Красноярском девочка убежала из дома без верхней одежды и обуви

Она поссорилась с матерью и хотела автостопом добраться до родственников.

Как сообщают в УВД на транспорте, в дежурную часть поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции Бугач о том, что от платформы «Овинная» в сторону станции Минино идет девочка-подросток.

Выехавшие по вызову сотрудники следственно-оперативной группы ребёнка на возле железнодорожных путей не нашли. Её удалось обнаружить после обследования местности на автодороге, ведущей в сторону поселка Минино.

15-летняя девочка была в одной футболке, спортивных брюках и носках. Она рассказала сотрудникам, что поссорилась с матерью, и та выгнала ее из дома. В чём была, она выбежала на мороз и на протяжении нескольких часов бродила вдоль железнодорожных путей. Школьница решила добраться на попутных машинах к родственнице, живущей в Красноярске.

Сотрудники транспортной полиции одели ребенка, отогрели горячим чаем и накормили. Девочка, согревшись под пледом, уснула прямо в кабинете. А в это время инспекторы по делам несовершеннолетних работали с матерью и школьными педагогами.

«Выяснилось, что ребенок воспитывается в благополучной семье с мамой, отчимом и младшей сестрой. Со слов школьного психолога, девочка обладает творческим складом характера, в силу чего может быть более ранимой и восприимчивой к различного рода конфликтным ситуациям. Однако ранее подобных проблем педагоги не замечали», — пояснила начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Людмила Щетинина.

Девочку временно поместили в Краевой центр семьи и детей для ребят, попавших в непростые жизненные условия. Собранные материалы для принятия решения будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних.

Против матери возбуждено административное дело за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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