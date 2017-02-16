Приморец разбил угнанный автомобиль
Парень признался в содеянном.
Парень признался в содеянном.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение об угоне с придомовой территории микроавтобуса Toyota Lite Ace Noah, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
На место происшествия прибыла
Трасологическая экспертиза позволила установить личность злоумышленника. Инспекторы
Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.