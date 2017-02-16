Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Эксперт: Американские ракеты угрожают России
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Подвергшаяся насилию доктор в тяжелом состоянии
Российские военные подняли «лазерный меч»: СМИ о новом оружии РФ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Нюша впервые показала жениха (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Дмитрий Тарасов показал новую хозяйку своего дома - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
10Авария на крупнейшей в США плотине
9Самый грязный город в мире
14В США прошла самая престижная выставка собак
07:08 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Приговор за взятку экс-чиновнику из Новосибирска огласят в конце марта

Суварян в очередной раз отметил, что в деле нет прямых доказательств его вины.

Бывший руководитель новосибирского центра управления городским транспортом Арам Суварян в суде выступил с заключительным словом. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей за победу в конкурсе на право пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам.

Арам Суварян, подсудимый: «Ваша честь, с таким же успехом меня можно было обвинить, например, в подготовке похищения останков Ленина из мавзолея с целью перепродажи северокорейским коммунистам. Но это абсурд, как и всё это дело о, якобы, взятке. Я, ваша честь, прошу вас сохранять стойкость и силу духа и, по возможности, принять законное и обоснованное решение по этому делу».

Суварян в очередной раз отметил, что в деле нет прямых доказательств его вины. Обвинение, якобы, строится на показаниях его бывшего подчиненного юриста Алексея Горячева, который в суде рассказал, как подделывал необходимые конкурсные документы.

Гособвинение предложило отправить подсудимого в колонию на 8,5 лет со штрафом в 140 млн рублей. Приговор по резонансному делу огласят в конце марта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Основные выплаты вкладчикам «Енисея» произведет «Росгосстрах Банк»
В Конгрессе США назвали условия смягчения санкций против России
Бывший депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
WSJ: США задумались над созданием ближневосточного аналога НАТО
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
CNN сообщил о подготовке США наземной операции в Сирии
«Бавария» разгромила «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Найдена статья Черчилля о существовании внеземной жизни
Спорт
«Краснодар», «Ростов» и «Зенит» стартуют в плей-офф ЛЕ В четверг три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/16 финала футбольной Лиги Европы
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь