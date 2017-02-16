Приговор за взятку экс-чиновнику из Новосибирска огласят в конце марта

Бывший руководитель новосибирского центра управления городским транспортом Арам Суварян в суде выступил с заключительным словом. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей за победу в конкурсе на право пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам.

Арам Суварян, подсудимый: «Ваша честь, с таким же успехом меня можно было обвинить, например, в подготовке похищения останков Ленина из мавзолея с целью перепродажи северокорейским коммунистам. Но это абсурд, как и всё это дело о, якобы, взятке. Я, ваша честь, прошу вас сохранять стойкость и силу духа и, по возможности, принять законное и обоснованное решение по этому делу».

Суварян в очередной раз отметил, что в деле нет прямых доказательств его вины. Обвинение, якобы, строится на показаниях его бывшего подчиненного юриста Алексея Горячева, который в суде рассказал, как подделывал необходимые конкурсные документы.

Гособвинение предложило отправить подсудимого в колонию на 8,5 лет со штрафом в 140 млн рублей. Приговор по резонансному делу огласят в конце марта.