Депутата из Пермского края отстранили от работы за драку и угрозы убийством
Несмотря на обвинительный приговор, народный избранник продолжал числиться в составе совета депутатов сельского поселения.
Несмотря на обвинительный приговор, народный избранник продолжал числиться в составе совета депутатов сельского поселения.
Прокуратура Чайковского района добилась досрочного прекращения полномочий депутата.
Народного избранника, который работал в составе Совета депутатов Скальнинского сельского поселения, осудили нанесение побоев и угрозу убийством. Мужчине назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ. По закону, когда обвинительный приговор вступает в силу, депутат должен досрочно прекратить работу в законодательном органе. Однако этого не произошло — осужденный продолжал трудиться в составе Совета.
Прокуратура настояла на том, чтобы от должности мужчину отстранили.