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07:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

Депутата из Пермского края отстранили от работы за драку и угрозы убийством

Несмотря на обвинительный приговор, народный избранник продолжал числиться в составе совета депутатов сельского поселения.

Прокуратура Чайковского района добилась досрочного прекращения полномочий депутата.

Народного избранника, который работал в составе Совета депутатов Скальнинского сельского поселения, осудили нанесение побоев и угрозу убийством. Мужчине назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ. По закону, когда обвинительный приговор вступает в силу, депутат должен досрочно прекратить работу в законодательном органе. Однако этого не произошло — осужденный продолжал трудиться в составе Совета.

Прокуратура настояла на том, чтобы от должности мужчину отстранили.

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