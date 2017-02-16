Депутата из Пермского края отстранили от работы за драку и угрозы убийством

Прокуратура Чайковского района добилась досрочного прекращения полномочий депутата.

Народного избранника, который работал в составе Совета депутатов Скальнинского сельского поселения, осудили нанесение побоев и угрозу убийством. Мужчине назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ. По закону, когда обвинительный приговор вступает в силу, депутат должен досрочно прекратить работу в законодательном органе. Однако этого не произошло — осужденный продолжал трудиться в составе Совета.

Прокуратура настояла на том, чтобы от должности мужчину отстранили.