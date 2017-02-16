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07:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Местные жители поймали разбойника, укравшего пенсии на 400 тысяч в Новосибирской области

Мужчина украл у почтальона 400 тысяч из пенсий в Новосибирской области, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

Местные жители поймали разбойника, укравшего пенсии на 400 тысяч в Новосибирской области, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

Инцидент произошёл 6 января. 35-летний житель Тогучинского района Владимир Марков напал на женщину-почтальона и нанес ей удары по теменной области, а затем забрал у потерпевшей 400 тысяч рублей, предназначенных для выплаты пенсий. Помимо этого мужчина забрал личные деньги жертвы — 8 тысяч рублей.

Мужчина был задержан местными жителями села Льниха. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Уголовное дело рассмотрит по существу Тогучинский районный суд.

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