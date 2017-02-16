Местные жители поймали разбойника, укравшего пенсии на 400 тысяч в Новосибирской области
Мужчина украл у почтальона 400 тысяч из пенсий в Новосибирской области, сообщает
Мужчина украл у почтальона 400 тысяч из пенсий в Новосибирской области, сообщает
Местные жители поймали разбойника, укравшего пенсии на 400 тысяч в Новосибирской области, сообщает
Инцидент произошёл 6 января. 35-летний житель Тогучинского района Владимир Марков напал на
Мужчина был задержан местными жителями села Льниха. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Уголовное дело рассмотрит по существу Тогучинский районный суд.