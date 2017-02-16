Пьяный подросток ударил ножом брата знакомой

Подростка из Кудымкара подозревают в совершении серьёзного преступления — причинении тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники следственного комитета выяснили, что в канун нового года 17-летний юноша напился и отправился в гости к своей знакомой. В доме в это время находился её 15-летний двоюродный брат. Гость вёл себя вызывающе, в результате возникла ссора. Нетрезвый подросток выхватил нож и ударил мальчика в область грудной клетки.

К счастью, пострадавший остался жив, а нападавшему придётся ответить за преступление. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека. Парню грозит до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.