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06:48 (мск), источник: АиФ Омск

В тройном ДТП под Омском пострадали 2 человека

Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения трех автомобилей в Омском районе.

В тройном ДТП в Омском районе 15 февраля пострадали 3 человека, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель автомобиля Nissan Sunny в районе 28 км автодороги Омск — Нижняя Омка, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ-2111. После этого с ВАЗом столкнулся автомобиль Волга, следовавший позади.

В результате ДТП пассажир Nissan и водитель ВАЗа доставлены в больницу. Все обстоятельства случившегося будут установлены сотрудниками полиции в ходе дальнейшей проверки.

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