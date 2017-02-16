В тройном ДТП под Омском пострадали 2 человека

В тройном ДТП в Омском районе 15 февраля пострадали 3 человека, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель автомобиля Nissan Sunny в районе 28 км автодороги Омск — Нижняя Омка, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ-2111. После этого с ВАЗом столкнулся автомобиль Волга, следовавший позади.

В результате ДТП пассажир Nissan и водитель ВАЗа доставлены в больницу. Все обстоятельства случившегося будут установлены сотрудниками полиции в ходе дальнейшей проверки.