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07:07 (мск), источник: Newtimes.kz

Директора и бухгалтера школы задержали за взятку в Актобе

Директора школы-гимназии № 24 Айдархана Азимбаева обвиняют в получении взятки, а главного бухгалтера Майру Едильбаеву — в посредничестве, пишет «Диапазон».

Источник: Newtimes.kz

Как говорится в обвинительном акте, 10 января директор городской школы Азимбаев зашел в бухгалтерию и спросил у главного бухгалтера Едильбаевой, сколько денег приносит столовая. Далее он изъявил желание распустить ее штат и отдать столовую в аренду частникам.

В тот же день после обеда 34-летний директор школы Азимбаев вызвал к себе главного бухгал-тера и велел передать заведующей столовой, чтобы заплатила 150 тысяч тенге, и тогда штат рас-пускать не будут, а у нее останется работа. Заведующая ответила, что подумает.

16 января директор школы вновь через бухгалтера потребовал деньги. Заведующая столовой пообещала найти их в ближайшее время. На следующий день она написала заявление в област-ной департамент национального бюро по противодействию коррупции. Но в школе потребова-ли уже вдвое больше, 300 тысяч тенге. На следующий день, 18 января заведующая столовой со-общила об этом антикоррупционщикам.

Когда «главный повар» принесла взятку директору прямо в его кабинет, Айдархан Азимбаев деньги в руки не взял, а попросил отнести главному бухгалтеру. Заведующая столовой спросила у директора, останется ли она работать после того, как отдаст все деньги. Азимбаев ответил, что да, останется.

По материалам дела, после получения полной суммы главный бухгалтер Майра Едильбаева за-несла в кабинет директора половину суммы. После директора и бухгалтера задержали сотруд-ники бюро по противодействию коррупции.

Сейчас директору грозит штраф в 60-кратном размере взятки или лишение свободы от 3 до 7 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в госорганах. А обвиняемой в посредничестве во взяточничестве главному бухгалтеру грозит штраф в 10-кратном размере взятки или лишение свободы до 2 лет с конфискацией имущества.

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