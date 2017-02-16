Генпрокуратура: Хабаровские живодерки раскаялись в содеянном
Несмотря на то, что девушки признали свою вину, гособвинение будет настаивать на длительном лишении свободы для обеих подсудимых.
Несмотря на то, что девушки признали свою вину, гособвинение будет настаивать на длительном лишении свободы для обеих подсудимых.
Хабаровские живодерки, уголовное дело в отношении которых будет вскоре передано в Индустриальный районный суд Хабаровска, во время пребывания в СИЗО раскаялись в содеянном и осознали свою вину. По словам представителя управления Генпрокуратуры в ДФО, суд, вероятно, учтет и факт раскаяния, и возраст обвиняемых. При этом государственный обвинитель будет настаивать на длительном лишении свободы для Алены и Алины, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что обвинительное заключение по делу скандально известных хабаровчанок Алины О. и Алены С. было утверждено в среду, 15 февраля, заместителем генпрокурора РФ Юрием Гулягиным. В суд дело будет передано после того, как обвиняемые получат копии заключения.
Сейчас уже установлено, что девушки не имеют психических отклонений и полностью осознавали характер своих действий, когда мучили и убивали животных, а также издевались над человеком.
«Была проведена комплексная
Представитель управления Генпрокуратуры добавил, что государственный обвинитель в суде намерен просить для обвиняемых длительный срок лишения свободы. Несмотря на то, что за жестокое обращение с животными девушкам грозит максимум два года колонии, другие вменяемые им преступления наказываются более серьезно — в частности, за разбой предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Всего Алену и Алину обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса.
Тем не менее при вынесении приговора суд может учесть как раскаяние подсудимых, так и тот факт, что на момент совершения преступлений обеим девушкам еще не исполнилось 18 лет.
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