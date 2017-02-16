Генпрокуратура: Хабаровские живодерки раскаялись в содеянном

Хабаровские живодерки, уголовное дело в отношении которых будет вскоре передано в Индустриальный районный суд Хабаровска, во время пребывания в СИЗО раскаялись в содеянном и осознали свою вину. По словам представителя управления Генпрокуратуры в ДФО, суд, вероятно, учтет и факт раскаяния, и возраст обвиняемых. При этом государственный обвинитель будет настаивать на длительном лишении свободы для Алены и Алины, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что обвинительное заключение по делу скандально известных хабаровчанок Алины О. и Алены С. было утверждено в среду, 15 февраля, заместителем генпрокурора РФ Юрием Гулягиным. В суд дело будет передано после того, как обвиняемые получат копии заключения.

Сейчас уже установлено, что девушки не имеют психических отклонений и полностью осознавали характер своих действий, когда мучили и убивали животных, а также издевались над человеком.

«Была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила абсолютную вменяемость обвиняемых, — комментирует прокурор отдела по надзору за оперативно-разыскной деятельностью управления генпрокуратуры в ДФО Игорь Острянин. — Они полностью осознавали, что делают, когда с применением садистских методов убили 15 объектов животного мира. Сперва объектами преступлений выступали птенцы, потом они перешли на голубей, затем на собачек и кошек. При этом менялись орудия: [обвиняемые] использовали камни, ножи, молоток, лезвия. Животных расчленяли, вспарывали им животы, скидывали с высоты. Сейчас под давлением доказательств [фигурантки дела] признались, полностью осознали свою вину и в содеянном раскаиваются».

Представитель управления Генпрокуратуры добавил, что государственный обвинитель в суде намерен просить для обвиняемых длительный срок лишения свободы. Несмотря на то, что за жестокое обращение с животными девушкам грозит максимум два года колонии, другие вменяемые им преступления наказываются более серьезно — в частности, за разбой предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Всего Алену и Алину обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса.

Тем не менее при вынесении приговора суд может учесть как раскаяние подсудимых, так и тот факт, что на момент совершения преступлений обеим девушкам еще не исполнилось 18 лет.