Около 200 объектов остались без тепла в Свердловском районе Иркутска из-за аварии

Как сообщает пресс-служба мэрии, ссылаясь на главу района Светлану Колотовкину, порыв произошёл ночью на участке теплосети в районе ул. Старокузьмихинская, 84/2.

Восстановительные работы ведут ЗАО «Байкалэнерго» и УТС НИТЭЦ. Аварийное обслуживание многоквартирных домов управляющей компании «Приморская» взяла на себя служба «Прогресс-Сервис». Задать вопросы и оставить заявки жители могут по телефону аварийной службы «Прогресс-Сервис» — 45−89−82 или по горячей линии администрации Свердловского округа — 52−03−51.