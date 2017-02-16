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07:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

Около 200 объектов остались без тепла в Свердловском районе Иркутска из-за аварии

В течение 16 февраля 2017 года будет устранена авария на теплосетях Свердловского района Иркутска, из-за которой от теплоснабжения отключено около 200 объектов на улицах Академическая, Лермонтова, Костычева, Варламова, Калинина, Безбокова, Помяловского, Геологов, в том числе и жилые дома.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба мэрии, ссылаясь на главу района Светлану Колотовкину, порыв произошёл ночью на участке теплосети в районе ул. Старокузьмихинская, 84/2.

Восстановительные работы ведут ЗАО «Байкалэнерго» и УТС НИТЭЦ. Аварийное обслуживание многоквартирных домов управляющей компании «Приморская» взяла на себя служба «Прогресс-Сервис». Задать вопросы и оставить заявки жители могут по телефону аварийной службы «Прогресс-Сервис» — 45−89−82 или по горячей линии администрации Свердловского округа — 52−03−51.

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