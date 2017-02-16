Около 200 объектов остались без тепла в Свердловском районе Иркутска из-за аварии
В течение 16 февраля 2017 года будет устранена авария на теплосетях Свердловского района Иркутска,
В течение 16 февраля 2017 года будет устранена авария на теплосетях Свердловского района Иркутска,
Как сообщает
Восстановительные работы ведут ЗАО «Байкалэнерго» и УТС НИТЭЦ. Аварийное обслуживание многоквартирных домов управляющей компании «Приморская» взяла на себя служба «Прогресс-Сервис». Задать вопросы и оставить заявки жители могут по телефону аварийной службы «Прогресс-Сервис» — 45−89−82 или по горячей линии администрации Свердловского округа — 52−03−51.