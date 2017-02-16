Наркоман, взявший в заложники 13-летнюю девочку, попытался оспорить свой арест

Для арестованного просили выбрать более мягкую меру наказания в виде домашнего ареста или подписки о невыезде, пишет НГС. Омск со ссылкой на адвоката Завагина Ирину Латышеву. По ее словам, он живет с семьей и материально обеспечивает своего ребенка.

«Вероятно, тот наркотик, который он употреблял, уж слишком негативно на него воздействовал, это видно было по поведению. Сейчас он совершенно адекватен», — отмечает Латышева.

Омский облсуд все же оставил решение Куйбышевского суда в силе, оставив Евгения Завагина под стражей до 1 апреля.

Напомним, живший в селе Надеждино Завагин 31 января поссорился с сожительницей и приехал в Омск. Он поселился в гостинице на ул. 11-я Северная, а утро начал с пива и дозы наркотиков. От «микса» у него начались галлюцинации и он в одних трусах выпрыгнул через форточку номера на втором этаже, скрываясь от несуществующих убийц. Потом он забежал в первый попавшийся дом с открытой дверью, схватил на кухне нож и стал угрожать им 13-летней девочке. 78-летняя бабушка не могла ничего сделать.

Девочку освободили сотрудники омской полиции вместе с бойцами Росгвардии. Завагин признал вину и был арестован. Он обвиняется в захвате заложника с применением оружия, совершенном в отношении несовершеннолетней.

Известно, что Евгений Завагин был трижды судим за кражи, а последний раз освободился в 2011 году.