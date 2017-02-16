Заключенный погиб после распития стеклоочистителя в Новосибирской области

Происшествие случилось 13 февраля в ИК-22, колонии-поселении в поселке Колывань Новосибирской области. Трое 26-летних заключенных распивали стеклоочиститель. По неподтвержденной информации, один мужчина скончался сразу после приема жидкости, двое других были госпитализированы в больницу. В каком состоянии находятся мужчины, неизвестно.

СМИ сообщает, что на территории колонии работало неофициальное СТО. «В день происшествия на станцию техобслуживания пригнали машину, в которой лежала пятилитровая бутылка со стеклоочистителем. Ее и выпили заключенные», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие 1990 года рождения и были осуждены на небольшие сроки — год или полтора.

Сотрудники новосибирского Роспотребнадзора с 27 января по 13 февраля исследовали 76 проб спиртосодержащей продукции, из них 2 пробы стеклоомывающая незамерзающая жидкость «ГАЛАКТИКА», производитель ООО «ПромТорг», Владимировская область, Владимир, ул. Юрьевская,½ (продавец ООО «Техно-Л»), стеклоомывающая жидкость «Сибирь-30С», производитель ООО «Элит Эстейт Компани» Москва, ул. Борисовская, 16 (продавец ИП Самойлов В. Ф.), не соответствовали по содержанию метанола.