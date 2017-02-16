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07:46 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске за два дня дважды напали на сотрудников скорой

В Челябинске на этой неделе сотрудники скорой медицинской помощи дважды подверглись нападению со стороны агрессивных горожан. Оба случая произошли в Металлургическом районе.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь городского управления здравоохранения Ирина Пономарева, в первом случае двух женщин-фельдшеров, приехавших на вызов к ребенку, встретил агрессивный родитель и овчарка. Сначала медикам долго не открывали дверь, а когда они попали к пациенту, то им стал мешать оказывать помощь пьяный мужчина. Затем приехала мать ребенка, и он стал угрожать и ей. Женщины вызвали полицию, чтобы утихомирить разбушевавшегося отца, он стал натравливать на них овчарку, не давая покинуть квартиру. Когда мужчина отвлекся, медики с ребенком и его мамой смогли выйти на улицу, доставили их в больницу. Мужчину забрали в полицию.

Второй случай произошел в понедельник, 13 февраля. Два фельдшера-мужчины приехали к женщине, вызвавшей скорую по поводу боли в груди. Когда медики стали оказывать помощь женщине, появился ее сожитель и начал их оскорблять, а затем попытался напасть на врачей с ножом. Фельдшер, который занимался единоборствами, сумел дать отпор, скрутил нападавшего. Приехавший на вызов наряд полиции забрал мужчину, а медики отвезли женщину в больницу.

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