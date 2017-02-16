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07:44 (мск), источник: Om1.ru

Пьяный житель Омской области угрожал убить кружкой родню и полицейских

Сельчанин замахивался на женщин осколком фарфоровой кружки. Сотрудникам полиции мужчина грозил топором и кухонным ножом.

Мужчина в пьяном угаре грозился убийством родне. Прибывшим полицейским сельчанин угрожал топором и ножом.

Прокурор Седельниковского района Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Нигде не работающий Андрей Бачурин обвиняется в угрозе убийством и применения насилия в отношении полицейских (ч.1 ст. 318 и ч.1 ст. 119 УК РФ).

Как считает следствие, трагедия едва не случилась 11 декабря днем в одном из доме на улице Пушкина села Седельниково.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Андрей Бачурин в ходе ссоры, возникшей по причине систематического употребления им спиртного и отсутствия помощи в содержании больной матери, взял фарфоровую кружку, разбил ее и, угрожая убийством, замахнулся осколком посуды на стоящих поблизости родственниц.

Угрозы от разбушевавшегося сельчанина посыпались и в адрес прибывших полицейских. Стражей закона мужчина встретил с палкой, топором и кухонным ножом в руках. Бачурина удалось задержать только после того, как участковый обезвредил его с помощью спецсредства — аэрозольного распылителя.

Свою вину сельчанин признал в полном объеме. Уголовное дело передали в Седельниковский районный суд. За угрозу убийством Бачурину грозит до 5 лет лишения свободы.

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