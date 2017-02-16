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07:41 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске двух школьниц спасли от «групп смерти»

Омские следователи предотвратили самоубийство двух шестиклассниц, ставших участницами «групп смерти» в социальных сетях.

Жительница Омска обнаружила, что ее дочь нацарапала на руке странные символы. Ранее омичка читала информацию о том, что их активно используют участники суицидальных групп в социальных сетях. Поэтому перепуганная мама сразу обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Как выяснилось, школьница и ее подружка из параллельного класса действительно являлись участницами одной из «групп смерти».

— По факту склонения к суициду двух 13-летних девочек возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства», — сообщила «РГ» старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова. — В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данному преступлению, принимаются меры к изъятию и осмотру компьютерной техники, проводятся допросы потерпевших, родителей, свидетелей.

Следователи также выясняют, могли ли попасть под влияние подозреваемых другие несовершеннолетние.

Школьницам и их родителям оказывается психологическая помощь.

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