Студенты сдадут кровь для пострадавших у ЮУрГУ

В пятницу 17 февраля студенты ЮУрГУ и преподаватели объединятся, чтобы помочь пострадавшим девушкам при ДТП возле ВУЗа. Они станут донорами крови, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу станции переливания крови.

Акция «Авто-МотоДонор» пройдет по инициативе ректора ЮУрГУ. Другие неравнодушные горожане также могут сдать кровь для тех, кто попадал в аварии.

«Данным мероприятием мы хотим привлечь внимание к безопасности дорожного движения и вовлечению молодых южноуральцев в донорское движение», — отметили в ГБУЗ ЧОСПК.

Акция пройдет 17 февраля в спортивном корпусе ЮУрГУ (спортзал), ул. Сони Кривой, 60) с 9:00 до 12:00 часов и в Челябинской областной станции переливания крови на ул. Воровского, 68 (ост. Облбольница), с 8:00 до 12:00 часов.