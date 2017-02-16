В суде по делу Сандакова допросили экс-главу Озерска

«Вообще Калинин поразил. Я думал, хуже Сылько (секретарь озерского отделения партии «Единая Россия») уже не будет. Ошибся. Калинин продемонстрировал ментальный гибрид фйэйса и «пленного», т.е. лица, зависимого от следствия. Свидетель самозабвенно опровергал не только собственные показания в ходе следствия, но и показания Мякуша. Уфимцева, Мотовилова и многих других. То есть совершенно очевидно, что человек пришел в суд с одной установкой — говори, что Сандаков выборами не занимался, и тебе ничего не будет, — написал на своей странице в facebook адвокат обвиняемого Сергей Колосовский.