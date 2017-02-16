В Омске накрыли подпольный цех по производству китайских палочек
На Левом берегу работал подпольный деревообрабатывающий цех, на котором работали незаконные мигранты.
На Левом берегу работал подпольный деревообрабатывающий цех, на котором работали незаконные мигранты.
Полицейские обнаружили на Левобережье нелегальное производство восточных столовых приборов — китайских палочек. Информация о цехе в полицию поступила от самих омичей, проживающих в одном районе с производством.
Стражи порядка во время проверки выяснили, что поступившая информация соответствует действительности — деревообрабатывающий цех действительно существует. Помимо незаконной деятельности, полицейские обнаружили и 12 нелегальных мигрантов, которые работали на производстве. Все иностранцы проживали в подсобных помещениях цеха и находились в России с нарушением срока режима пребывания.
Иммигрантов оштрафовали за незаконную трудовую деятельность, ложные сведения при миграционном учете и нарушение правил проживания в России. Материалы дела уже отправлены в Кировский районный суд.
В настоящее время проходит проверка работодателя, который привлек к трудовой деятельности иностранцев. По ст. 18.18 КоАП РФ ему грозит штраф. Согласно санкциям статьи, наказание для должностных лиц составляет от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 до 800 тысяч рублей, либо же административное приостановление деятельности на срок от 2 недель до 3 месяцев.