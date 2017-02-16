В Омске накрыли подпольный цех по производству китайских палочек

Полицейские обнаружили на Левобережье нелегальное производство восточных столовых приборов — китайских палочек. Информация о цехе в полицию поступила от самих омичей, проживающих в одном районе с производством.

Стражи порядка во время проверки выяснили, что поступившая информация соответствует действительности — деревообрабатывающий цех действительно существует. Помимо незаконной деятельности, полицейские обнаружили и 12 нелегальных мигрантов, которые работали на производстве. Все иностранцы проживали в подсобных помещениях цеха и находились в России с нарушением срока режима пребывания.

Иммигрантов оштрафовали за незаконную трудовую деятельность, ложные сведения при миграционном учете и нарушение правил проживания в России. Материалы дела уже отправлены в Кировский районный суд.

В настоящее время проходит проверка работодателя, который привлек к трудовой деятельности иностранцев. По ст. 18.18 КоАП РФ ему грозит штраф. Согласно санкциям статьи, наказание для должностных лиц составляет от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 до 800 тысяч рублей, либо же административное приостановление деятельности на срок от 2 недель до 3 месяцев.