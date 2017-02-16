В Башкирии водитель легковушки вылетел на встречку, есть пострадавшие

29-летний водитель за рулем «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В это время по встречной полосе ехала «девятка», лобовое столкновение было неизбежным. В результате аварии пассажирка «Рено Логан» получила травмы головы и была госпитализирована. Водитель «девятки» отделался ушибами.

Позже выяснилось, что 33-летний водитель ВАЗа находился за рулем своего автомобиля, будучи лишенным водительских прав. Теперь ему грозит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.