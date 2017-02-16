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08:20 (мск), источник: Uralpress.ru

Братьям из Магнитогорска, грабившим банки, ужесточили наказание

Братьям из Магнитогорска (Челябинской области), грабившим банки, ужесточили наказание. Валентину и Максиму Федоровым, осужденным к 12 и 10 годам лишения свободы строгого режима, увеличили срок заключения на полгода каждому.

Братья «прославились» тем, что грабили различные отделения банков и почты. Так, в декабре 2014 года соучастники совершили разбойное нападение на офис банка, расположенный по улице Салтыкова-Щедрина, напали на находившихся в здании двух сотрудниц отделения, требуя предоставления всех имеющихся в отделении денег, при этом произвели выстрелы вверх из пистолета. Одна из сотрудниц банка закрыла кассу и спряталась в сейфовой комнате, куда грабители попасть не смогли. Тогда они забрали сумку девушки, в который лежали две тысячи рублей.

Также в декабре братья, угрожая предметом, похожим на пистолет, совершили разбойное нападение на почтовое отделение ФГПУ «Почта России» по улице Войкова, похитив около 73 тысяч рублей. В январе 2015 года при аналогичных обстоятельствах совершили разбойное нападение на помещение операционной кассы банка по улице Советская, похитив более миллиона рублей.

В марте 2015 года около пяти часов утра свободным доступом прошли в помещение офиса банка по улице Салтыкова-Щедрина, где взорвали банкомат. Их «добычей» стали 123 тысячи рублей.

«С постановленным приговором не согласился государственный обвинитель, посчитав незаконным исключение судом квалифицирующего признака “с незаконным проникновением в помещение” по двум эпизодам разбойного нападения, мягким назначенное наказание. В свою очередь Федоровы просили приговор отменить и возвратить дело прокурору, поскольку разбойных нападений они, якобы, не совершали», — сообщает прокуратура Челябинской области.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с доводами прокурора.

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