Пожар унес жизнь челябинки

ЧП произошло накануне, 15 февраля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Трагедия случилась на 10 этаже в одном из домов на улице Сулимова. Пожарные оперативно среагировали на вызов и прибыли на место уже через несколько минут, однако спасти находившуюся внутри 44-летнюю женщину не удалось.

«Огнеборцы вскрыли входную дверь квартиры. В одной из комнат пожарные обнаружили труп женщины. Она отравилась продуктами горения и получила обширные ожоги тела», — пояснили в городском управлении по обеспечению жизнедеятельности населения.

Пламя также уничтожило мебель и вещи. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Добавим, что с начала года в южноуральской столице зарегистрировали уже более 100 пожаров, 13 человек получили травмы различной степени тяжести.