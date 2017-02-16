В Омске у парня украли электронную сигарету, попросив покурить

Необычное похищение в Омске. Возле магазина «Бирхаус» на улице Блюхера неизвестный заприметил 20-летнего парня с электронной сигаретой в руке и попросил гаджет для пары затяжек. Наивный покупатель одолжил сигарету незнакомцу, после чего тот благополучно скрылся, забыв вернуть гаджет владельцу.

В итоге потерпевший обратился с заявлением в полицию. Сумму ущерба он оценил в 4 тысячи 200 рублей. Вчера было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Силовики ведут поиски похитителя.