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08:18 (мск), источник: Om1.ru

В Омске у парня украли электронную сигарету, попросив покурить

Инцидент произошел у пивного бутика в Советском округе города. Неизвестный попросил у 20-летнего покупателя покурить, и благополучно скрылся с гаджетом.

Необычное похищение в Омске. Возле магазина «Бирхаус» на улице Блюхера неизвестный заприметил 20-летнего парня с электронной сигаретой в руке и попросил гаджет для пары затяжек. Наивный покупатель одолжил сигарету незнакомцу, после чего тот благополучно скрылся, забыв вернуть гаджет владельцу.

В итоге потерпевший обратился с заявлением в полицию. Сумму ущерба он оценил в 4 тысячи 200 рублей. Вчера было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Силовики ведут поиски похитителя.

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