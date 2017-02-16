Под Нижним Тагилом у мужчины в руках взорвалась найденная на улице кукла

Инцидент произошел в поселке Черноисточинск. Как рассказал местный житель телеканалу «Телекон», он возвращался домой из магазина и увидел в сугробе куклу. Мужчина решил, что ее потерял какой-нибудь ребенок, и поднял, чтобы положить на видное место, но игрушка взорвалась прямо у него в руках.

По словам врачей, пострадавший получил огнестрельные ранения обеих кистей (минно-взрывная травма), а также открытый перелом пястной кости слева, переломы пальцев и рваные раны обеих кистей. На восстановление понадобится несколько месяцев.

Участковый уполномоченный ОП № 21 МУ МВД «Нижнетагильское» рассказал, что сотрудники полиции нашли куклу по кровавым следам, которые тянулись от одного из домов.

Андрей Кулиниченко, участковый уполномоченный ОП № 21 МУ МВД «Нижнетагильское»:

— Шли по следам крови от его дома вниз улицы и возле одного из домов нашли следы взрывчатого устройства: фрагменты газового баллончика, фрагменты изоленты и спичек.

Отметим, сейчас по факту инцидента проводится проверка. Материалы направлены на экспертизу.