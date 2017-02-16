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08:56 (мск), источник: Om1.ru

Под Нижним Тагилом у мужчины в руках взорвалась найденная на улице кукла

Житель Черноисточинска подумал, что куклу потерял кто-то из детей, и хотел положить на видное место. В результате он получил рваные раны кистей рук и переломы пальцев.

Инцидент произошел в поселке Черноисточинск. Как рассказал местный житель телеканалу «Телекон», он возвращался домой из магазина и увидел в сугробе куклу. Мужчина решил, что ее потерял какой-нибудь ребенок, и поднял, чтобы положить на видное место, но игрушка взорвалась прямо у него в руках.

По словам врачей, пострадавший получил огнестрельные ранения обеих кистей (минно-взрывная травма), а также открытый перелом пястной кости слева, переломы пальцев и рваные раны обеих кистей. На восстановление понадобится несколько месяцев.

Участковый уполномоченный ОП № 21 МУ МВД «Нижнетагильское» рассказал, что сотрудники полиции нашли куклу по кровавым следам, которые тянулись от одного из домов.

Андрей Кулиниченко, участковый уполномоченный ОП № 21 МУ МВД «Нижнетагильское»:

 — Шли по следам крови от его дома вниз улицы и возле одного из домов нашли следы взрывчатого устройства: фрагменты газового баллончика, фрагменты изоленты и спичек.

Отметим, сейчас по факту инцидента проводится проверка. Материалы направлены на экспертизу.

Источник: 66.ru.

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