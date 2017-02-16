Челябинка осуждена за обман 14 пенсионеров

Садкеева вместе с сообщницей приходили домой к пенсионерам, представляясь социальными работниками или сотрудниками «Почты», «Пенсионного фонда», «ЖЭКа». Они сообщали о необходимости единовременного взноса на оплату повышения пенсии, о необходимости замены старых купюр на новые в связи с деноминацией. Пожилые люди отдавали деньги мошенницам.

«Кроме того, мошенницы выясняли место хранения сбережений, и пока одна отвлекала внимание потерпевших, другая тайно похищала их денежные средства и ценности, — сообщает прокуратура региона.

Садкеева вину в предъявленном ей обвинении признала в полном объеме, заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд назначил виновной наказание в виде реального лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима.