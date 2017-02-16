Жительница Приморья искалечила соседа в отместку за дочь

Кавалеровский суд вынес приговор женщине, которую признали виновной по статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

Как установлено в суде, фигурантка совершила преступление в сентябре 2016 года, желая отомстить соседу за нападение на ее старшую дочь.

Незадолго до этого пьяный обидчик ругался со своей сожительницей и в ссоре схватил за ухо стоявшую рядом девушку-подростка (которая делала ей прическу). Кроме этого, мужчина ударил ее кулаком.

Мать девочки, узнав о произошедшем, взяла деревянный брус и избила обидчика ее дочери. Потерпевший был госпитализирован в КГЗБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» и прооперирован.

Мужчине диагностировали тупую травму живота, разрыв селезенки, с внутрибрюшным кровотечением, ушиб левой почки, которые являются опасными для жизни и квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В суде подсудимая признала вину, в содеянном раскаялась. Суд, с учетом смягчающих обстоятельств, назначил фигурантке 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.