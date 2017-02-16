Жительница Приморья искалечила соседа в отместку за дочь
В Кавалеровском районе Приморского края окончен суд по делу об избиении мужчины, сообщили ИА Дейта в приморской прокуратуре.
В Кавалеровском районе Приморского края окончен суд по делу об избиении мужчины, сообщили ИА Дейта в приморской прокуратуре.
Кавалеровский суд вынес приговор женщине, которую признали виновной по статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».
Как установлено в суде, фигурантка совершила преступление в сентябре 2016 года, желая отомстить соседу за нападение на ее старшую дочь.
Незадолго до этого пьяный обидчик ругался со своей сожительницей и в ссоре схватил за ухо стоявшую рядом
Мать девочки, узнав о произошедшем, взяла деревянный брус и избила обидчика ее дочери. Потерпевший был госпитализирован в КГЗБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» и прооперирован.
Мужчине диагностировали тупую травму живота, разрыв селезенки, с внутрибрюшным кровотечением, ушиб левой почки, которые являются опасными для жизни и квалифицируются как тяжкий вред здоровью.
В суде подсудимая признала вину, в содеянном раскаялась. Суд, с учетом смягчающих обстоятельств, назначил фигурантке 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.