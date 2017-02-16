В центре Красноярска такси после ДТП отбросило на иномарку
В Красноярске такси отбросило на припаркованную машину после неудачного маневра. Как рассказали очевидцы, ДТП произошло на ул. Деповская.
В Красноярске такси отбросило на припаркованную машину после неудачного маневра. Как рассказали очевидцы, ДТП произошло на ул. Деповская.
С их слов, таксист на автомобиле Renault совершал разворот «от правого края» и не пропустил автомобиль Toyota. От удара машину такси развернуло и она столкнулась с припаркованным Mitsubishi.
Как пояснили Newslab.ru в