В центре Красноярска такси после ДТП отбросило на иномарку

С их слов, таксист на автомобиле Renault совершал разворот «от правого края» и не пропустил автомобиль Toyota. От удара машину такси развернуло и она столкнулась с припаркованным Mitsubishi.

Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, в дежурную часть полиции информации о таком ДТП не поступало — скорее всего, в случившемся никто из людей нее пострадал, водители на месте определили виноватого и решили оформить ДТП самостоятельно, без участия сотрудников ДПС.