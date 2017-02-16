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10:31 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска такси после ДТП отбросило на иномарку

В Красноярске такси отбросило на припаркованную машину после неудачного маневра. Как рассказали очевидцы, ДТП произошло на ул. Деповская.

С их слов, таксист на автомобиле Renault совершал разворот «от правого края» и не пропустил автомобиль Toyota. От удара машину такси развернуло и она столкнулась с припаркованным Mitsubishi.

Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, в дежурную часть полиции информации о таком ДТП не поступало — скорее всего, в случившемся никто из людей нее пострадал, водители на месте определили виноватого и решили оформить ДТП самостоятельно, без участия сотрудников ДПС.

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