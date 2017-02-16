В Екатеринбурге при пожаре пострадали два человека
Спасатели эвакуировали 20 жильцов.
Спасатели эвакуировали 20 жильцов.
Утром 16 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Технической загорелся двухэтажный жилой дом.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Площадь пожара составила 20 «квадратов». Горели вещи в квартире. На месте работали 3 единицы техники и 8 человек. Открытое горение было ликвидировано спустя полчаса. Сейчас проводится проливка.
Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели и следственные органы.