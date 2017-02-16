В Екатеринбурге при пожаре пострадали два человека

Утром 16 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Технической загорелся двухэтажный жилой дом.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, сообщение о возгорании в квартире на первом этаже поступило в 8.54. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали 20 человек, в том числе одного ребенка. Двух мужчин вынесли на руках — они отравились угарным газом.

Площадь пожара составила 20 «квадратов». Горели вещи в квартире. На месте работали 3 единицы техники и 8 человек. Открытое горение было ликвидировано спустя полчаса. Сейчас проводится проливка.

Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели и следственные органы.