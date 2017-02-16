Внедорожник «припарковался» на крышу в Пашино

Утром 16 февраля водитель Jeep Grand Cherokee при обгоне на высокой скорости допустил занос автомобиля — машина зацепила сначала один сугроб, затем перевернулся и залетел на другой сугроб. Инцидент случился в микрорайоне Пашино перед домом по адресу Новоуральская, 7.