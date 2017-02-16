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09:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Внедорожник «припарковался» на крышу в Пашино

Утром 16 февраля водитель Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и вылетел в сугроб на обочине, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Источник: Вести - Новосибирск

Утром 16 февраля водитель Jeep Grand Cherokee при обгоне на высокой скорости допустил занос автомобиля — машина зацепила сначала один сугроб, затем перевернулся и залетел на другой сугроб. Инцидент случился в микрорайоне Пашино перед домом по адресу Новоуральская, 7.

«Остальные водители ставшие очевидцами побежали к автомобилю, чтобы оказать помощь, но выбравшийся из салона человек поблагодарил их и сообщил что с ним всё нормально», — говорится в сообщении. .

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