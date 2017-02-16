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09:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Магниторске будут судить женщину, зарезавшую пенсионерку ради конфет и печенья

МАГНИТОГОРСК, 16 февраля, РИА ФедералПресс. Жительницу Магнитогорска будут судить за убийство пенсионерки и разбой, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, вечером 3 мая 2016 года женщина 1973 года рождения распивала спиртные напитки в квартире у своей знакомой 1958 года рождения.

В ходе застолья она решила, что ей необходима сумка хозяйки, в которой находились кошелек без денег, банковские карты, носовой платок, ложка для обуви, варежки и связка ключей. Вдобавок ко всему обвиняемая кинула туда мобильный телефон пенсионерки, два полукилограммовых пакета с печеньем и конфетами, после чего направилась к выходу.

Потерпевшая стала этому препятствовать, а гостья, вооружившись кухонным ножом, ударила ее в область грудной клетки и лица. Затем покинула место происшествия, прихватив найденные у выхода из квартиры 68 рублей мелочью, и направилась к друзьям на продолжение банкета. В скором времени пострадавшая скончалась на месте происшествия от острой массивной кровопотери.

Гостью убитой обвиняют по п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью и убийство, сопряженное с разбоем). В настоящее время обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.

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