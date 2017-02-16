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09:58 (мск), источник: dostup1.ru

Многоквартирный дом в Коркино загорелся из-за замыкания проводки в гараже

Сегодня на месте происшествия работает специальная группа по охране дома и имущества погорельцев.

Причиной крупного пожара в Коркино (Челябинская область), в результате которого без жилья остались 10 человек, стало, по предварительным данным, короткое замыкание в гараже, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 15 февраля произошло возгорание гаража и жилого дома на четыре квартиры по улице Черняховского.

«Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание в гараже, который полностью уничтожен, как и автомобиль, находившийся внутри. В самом доме повреждены крыша и потолочные перекрытия», — сообщили в администрации Коркинского района.

Из десяти человек, проживающих в доме, никто не пострадал.

Сегодня на месте происшествия работает специальная группа по охране дома и имущества погорельцев.

Как сообщил начальник управления гражданской защиты муниципалитета Александр Кудинов, двум жильцам пострадавшего от пожара дома предложено разместиться в общежитии, остальные нашли временный приют у родственников.

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