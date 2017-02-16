В Пермском крае девушку подозревают в ложном доносе

Жительницу из Куединского района подозревают в ложном доносе. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 25-летняя девушка обратилась в местное отделение полиции и сообщила, что её обокрала подруга. Потерпевшая заявила, что лишилась 9 тысяч рублей и ноутбука. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Однако сообщение о краже не подтвердилось. Выяснилось, что девушка намеренно оговорила свою подругу. Причиной послужили неприязненные отношения между девушками. После того, как обман открылся, дело возбудили уже на саму на заявительницу.

Ей придётся ответить за ложный донос. Максимальное наказание за это преступление — до двух лет лишения свободы.