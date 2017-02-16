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10:00 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске загорелась десятиэтажка: погибла хозяйка квартиры

В Челябинске произошел пожар в десятиэтажном жилом доме по улице Сулимова. Горела квартира на девятом этаже — 44-летняя хозяйка скончалась, получив обширные ожоги — около 90% тела.

Как сообщила корреспонденту «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Римма Садыкова, огнеборцы прибыли на пожар довольно быстро — вскрыв входную дверь, они обнаружили труп женщины в одной из комнат. Она отравилась продуктами горения. Огонь уничтожил мебель и вещи.

Никто из соседей не пострадал — многие эвакуировались сами еще до приезда огнеборцев.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

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