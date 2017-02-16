В Челябинске загорелась десятиэтажка: погибла хозяйка квартиры
В Челябинске произошел пожар в десятиэтажном жилом доме по улице Сулимова. Горела квартира на девятом этаже — 44-летняя хозяйка скончалась, получив обширные ожоги — около 90% тела.
В Челябинске произошел пожар в десятиэтажном жилом доме по улице Сулимова. Горела квартира на девятом этаже — 44-летняя хозяйка скончалась, получив обширные ожоги — около 90% тела.
Как сообщила корреспонденту «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Римма Садыкова, огнеборцы прибыли на пожар довольно быстро — вскрыв входную дверь, они обнаружили труп женщины в одной из комнат. Она отравилась продуктами горения. Огонь уничтожил мебель и вещи.
Никто из соседей не пострадал — многие эвакуировались сами еще до приезда огнеборцев.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.