В Челябинске загорелась десятиэтажка: погибла хозяйка квартиры

Как сообщила корреспонденту «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Римма Садыкова, огнеборцы прибыли на пожар довольно быстро — вскрыв входную дверь, они обнаружили труп женщины в одной из комнат. Она отравилась продуктами горения. Огонь уничтожил мебель и вещи.

Никто из соседей не пострадал — многие эвакуировались сами еще до приезда огнеборцев.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.